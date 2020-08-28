У пациентов с бессимптомным COVID-19 может формироваться иммунитет – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Иммунитет к коронавирусу может сформироваться у пациентов, которые перенесли его бессимптомно. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

"Мы провели исследование серопревалентное в 27 субъектах Российской Федерации, охвачено более 70 тысяч человек. И мы сегодня можем сказать, что иммунитет формируется у тех, у кого не было клинических проявлений", – сообщила она.

По словам главы Роспотребнадзора, в первую очередь иммунитет появляется у детей (до 40%). Как показали исследования, у них до этого отсутствовали клинические признаки COVID-19.

Всего на сегодняшний день в РФ выявили 980 405 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 914 летальных исходов, выздоровели 798 466 человек.

Ранее Роспотребнадзор допустил повторное заражение коронавирусом. Так в ведомстве прокомментировали информацию о том, что в Гонконге зарегистрирован первый и пока единственный подобный случай.

Известно, что тест на COVID-19 можно сделать в 839 лабораториях РФ.