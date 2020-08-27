Тест на COVID-19 можно сделать в 839 лабораториях РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России тестирование на коронавирус проводит 839 лабораторий, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Из них 109 лабораторий принадлежат ведомству, 575 – государственным медицинским организациям и 155 лабораторий частные.
По последним данным, в РФ провели 35,4 миллиона лабораторных исследований на COVID-19.
За последние сутки в Российской Федерации подтвердили 4 711 новых случаев коронавируса. Наименьший прирост за сутки наблюдается в Москве, Московской области и Чечне.
Всего в России выявлено 975 576 случаев COVID-19, вылечился 792 561 человек, скончались 16 804.
Ранее еще 1 435 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Выздоровевшим москвичам предлагают стать донорами плазмы.
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