В ЕП подняли вопрос о закупке вакцины от COVID-19 у РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес направил в Еврокомиссию запрос, в котором поинтересовался, рассматривается ли возможность закупки российской вакцины от COVID-19. Об этом сообщает RT.

Также он уточнил, намерена ли ЕК призвать или рекомендовать провести массовую вакцинацию от гриппа, чтобы избежать распространения различных вирусных инфекций.

При этом Касарес напомнил, что ранее в России создали вакцину от COVID-19, и поинтересовался, рассматривает ли ЕК возможность приобретения препарата.

"Как комиссия относится к вакцине, недавно одобренной в России? Рассматривает ли комиссия возможность приобретения этой вакцины?" – говорится в запросе депутата.

Также отмечается, что начальный этап распространения COVID-19 в Европе пришелся на пик заболеваемости гриппом.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российская вакцина от коронавируса доказала свою безвредность и эффективность. Он отметил, что препарат способствует формированию устойчивого иммунитета.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в конце сентября завершатся испытания второй вакцины от коронавируса, над которой работают специалисты центра "Вектор". Она подчеркнула, что препарат появится в конце сентября – начале октября.

Первая в мире вакцина для профилактики коронавируса была зарегистрирована министерством здравоохранения РФ. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".