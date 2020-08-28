Еще 1 280 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице выздоровели еще 1 280 пациентов после прохождения лечения от COVID-19. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 210 908", – сообщила Ракова.

Вице-мэр напомнила, что врачи после лечения проводят исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека COVID-19. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Сергей Собянин ранее назвал ситуацию по коронавирусу в Москве с точки зрения стабильности хорошей. В то же время он подчеркнул, что проблема сохраняется. По этой причине он призвал граждан остерегаться вируса и принимать меры по защите.

Вакцина от COVID-19 будет доставлена в московские клиники до 3 сентября. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, пострегистрационные испытания начнутся 4–5 сентября.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 24 миллионов случаев коронавируса, свыше 821 тысячи человек скончались.

