Еще 1 280 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице выздоровели еще 1 280 пациентов после прохождения лечения от COVID-19. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 210 908", – сообщила Ракова.
Вице-мэр напомнила, что врачи после лечения проводят исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека COVID-19. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
Сергей Собянин ранее назвал ситуацию по коронавирусу в Москве с точки зрения стабильности хорошей. В то же время он подчеркнул, что проблема сохраняется. По этой причине он призвал граждан остерегаться вируса и принимать меры по защите.
Вакцина от COVID-19 будет доставлена в московские клиники до 3 сентября. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, пострегистрационные испытания начнутся 4–5 сентября.
Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 24 миллионов случаев коронавируса, свыше 821 тысячи человек скончались.
Меры безопасности усилили в столичных детсадах из-за COVID-19
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