На МАКС продают кукурузу, прославившуюся после чуда c самолетом

17:59
17:59
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
На авиасалоне МАКС-2019 начали продавать кукурузу под слоганом "Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы". Эту фразу произнес бортпроводник аварийного самолета Airbus после посадки в поле.
Надпись нанесена на ярко-желтый киоск, стоящий близ павильонов авиасалона, сообщает РИА Новости из Жуковского. Горячая кукуруза с солью стоит здесь 200 рублей. Продавец Денис отметил, что покупатели улыбаются, слоган немного даже стимулирует продажи.
Сотрудник экипажа произнес эти слова в громкоговоритель. Он указал пассажирам, как им пробираться через поле кукурузы на дорогу.
Фраза начала набирать популярность после того, как видеозапись опубликовали в соцсетях.
Инцидент произошел 15 августа. Самолет вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в воздухозаборники, двигатели у самолета стали барахлить.
Пилоты решили посадить самолет тут же, в кукурузном поле. Посадка прошла успешно, и никто из пассажиров не погиб. Пожара удалось избежать.
Летчикам того самолета присвоили звания Героев России. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.
Слова бортпроводника севшего в поле A321 стали слоганом на одежде
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