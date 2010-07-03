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17:59

На МАКС продают кукурузу, прославившуюся после чуда c самолетом

общество технологии транспорт еда

17:59

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

На авиасалоне МАКС-2019 начали продавать кукурузу под слоганом "Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы". Эту фразу произнес бортпроводник аварийного самолета Airbus после посадки в поле.

Надпись нанесена на ярко-желтый киоск, стоящий близ павильонов авиасалона, сообщает РИА Новости из Жуковского. Горячая кукуруза с солью стоит здесь 200 рублей. Продавец Денис отметил, что покупатели улыбаются, слоган немного даже стимулирует продажи.

Сотрудник экипажа произнес эти слова в громкоговоритель. Он указал пассажирам, как им пробираться через поле кукурузы на дорогу.

Фраза начала набирать популярность после того, как видеозапись опубликовали в соцсетях.

Инцидент произошел 15 августа. Самолет вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в воздухозаборники, двигатели у самолета стали барахлить.

Пилоты решили посадить самолет тут же, в кукурузном поле. Посадка прошла успешно, и никто из пассажиров не погиб. Пожара удалось избежать.

Летчикам того самолета присвоили звания Героев России. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.

Слова бортпроводника севшего в поле A321 стали слоганом на одежде

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общество технологии транспорт еда

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