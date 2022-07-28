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Москва 24

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Общество

11:40

В Москве за сутки госпитализировали 287 человек с COVID-19

общество

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В столице за последние 24 часа госпитализировали 287 человек с коронавирусом. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф.

В то же время врачам удалось вылечить от COVID-19 1 829 человек. Количество новых заражений в столице достигло 4 477. 14 человек скончались.

Днем ранее в Москве зарегистрировали 3 673 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в городе выявили 2 811 574 случая коронавируса, выздоровели 2 605 879 человек, умерли 44 433 человека.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев рассказал, что в России ожидается два пика заболеваемости подвариантом коронавируса "Кентавр". По его словам, они придутся на сентябрь и декабрь текущего года. Специалист отметил, что надеяться на коллективный иммунитет не стоит. Жителям необходимо по-прежнему соблюдать санитарные меры, а также пройти ревакцинацию.

В свою очередь, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что сегодня можно говорить о новой волне коронавируса в России. Однако эксперт подчеркнул, что она не опасна. Специалист также считает, что появление в стране нового подвида "Омикрон"-штамма ВА.2.75 "Кентавр" является признаком окончания пандемии COVID-19.

Роспотребнадзор рекомендовал носить маски в общественных местах людям из групп риска

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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