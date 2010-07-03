Ученые выяснили, как профессии влияют на деятельность мозга

Группа специалистов из России, Бельгии и США провела совместное исследование о том, какое влияние оказывает профессия человека на работу его мозга. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, однообразная деятельность способствует уменьшению мозга человека. Ученые выяснили, что больше всего страдает профессия космонавта. Пребывание на МКС в течение двух недель снижает мозговую активность на 3,3 процента.
В исследовании также приводится в пример работа таксистов. Здесь все зависит от стиля работы. Если водитель работает без помощи навигатора – мозг увеличивается. Если прибегает к услугам электронного помощника – уменьшается.
Последними в пример были приведены музыканты. Из-за работы у них оказываются увеличены отделы мозга, отвечающие за движения пальцев.
Ранее ученые выяснили, почему люди пьют алкоголь до потери сознания. Главным поводом стало празднование собственного дня рождения.
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