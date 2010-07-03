Ученые рассказали о главных поводах пить алкоголь до потери сознания

Ученые из Австралии и США выяснили, какими поводами руководствуются люди при распитии алкоголя до потери сознания. Об этом пишет Medical Xpress.
Специалисты исследовали сотни постов в Twitter и пришли к выводу, что в основном, желание напиться у людей наступает в день рождения, а также в результате заметных достижений на работе. Стремление напиться до потери сознания вызывают также и спортивные победы.
Ранее сообщалось, что россиян, заявивших, что они не употребляют спиртное, за год стало меньше на 7%. Теперь их доля достигла 33%, говорится в исследовании ВЦИОМ.
В 2018 году тех, кто утверждал, что не пьет, было 40%. Около 67% соотечественников признались, что выпивают время от времени. 18% респондентов сообщили, что пьют алкоголь два–три раза в месяц, раз в месяц – 16%, несколько раз в неделю – около 6%. 27% участников опроса заявили, что потребляют спиртное реже раза в месяц.
По данным опроса Global Drug Survey, самой пьющей нацией являются британцы. Согласно данным социологов, "рейтинг алкоголизма" жители Великобритании возглавили с результатом 51 раз за год. Таким образом, они выпивают в среднем примерно раз в неделю.
Немного реже британцев напиваются жители США, Канады и Австралии. Они пьют около 50, 48 и 47 раз в год (соответственно). Чилийцы напиваются примерно 16 раз в год. Немцы – около 20 раз.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.