Ученые рассказали о главных поводах пить алкоголь до потери сознания

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Ученые из Австралии и США выяснили, какими поводами руководствуются люди при распитии алкоголя до потери сознания. Об этом пишет Medical Xpress.

Специалисты исследовали сотни постов в Twitter и пришли к выводу, что в основном, желание напиться у людей наступает в день рождения, а также в результате заметных достижений на работе. Стремление напиться до потери сознания вызывают также и спортивные победы.

Ранее сообщалось, что россиян, заявивших, что они не употребляют спиртное, за год стало меньше на 7%. Теперь их доля достигла 33%, говорится в исследовании ВЦИОМ.

В 2018 году тех, кто утверждал, что не пьет, было 40%. Около 67% соотечественников признались, что выпивают время от времени. 18% респондентов сообщили, что пьют алкоголь два–три раза в месяц, раз в месяц – 16%, несколько раз в неделю – около 6%. 27% участников опроса заявили, что потребляют спиртное реже раза в месяц.

По данным опроса Global Drug Survey, самой пьющей нацией являются британцы. Согласно данным социологов, "рейтинг алкоголизма" жители Великобритании возглавили с результатом 51 раз за год. Таким образом, они выпивают в среднем примерно раз в неделю.

Немного реже британцев напиваются жители США, Канады и Австралии. Они пьют около 50, 48 и 47 раз в год (соответственно). Чилийцы напиваются примерно 16 раз в год. Немцы – около 20 раз.