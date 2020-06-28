Попытки атаки на систему онлайн-голосования по поправкам не сказались на результате

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Попытки атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию России не оказали влияния на результат. Об этом заявил официальный представитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице Александр Асафов, передает РИА Новости.
27 июня начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства города Артем Костырко рассказал, что были совершены попытки атаки на систему. По его словам, данные действия были успешно отражены.
"Злоумышленникам не удалось повлиять ни на ход голосования, ни на результаты. Голосование шло в обычном режиме", – пояснил Асафов во время брифинга. Он обратил внимание, что аналогичные попытки могут быть и в дальнейшем, но они никак не отобразятся на результатах голосования в России.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно. Для того чтобы проголосовать удаленно, требовалось подать заявку. Поучаствовать в электронном голосовании могут жители Москвы и Нижегородской области. При этом онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня.
Так, в России зарегистрировано около 500 тысяч наблюдателей за голосованием. Кроме того, узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52.
Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию в Москве проходит в штатном режиме
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