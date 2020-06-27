В Москве предотвратили атаку на систему электронного голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вечером 27 июня зафиксировали попытку атаки на систему электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артема Костырко.

Он отметил, что инцидент произошел в 21:12. В связи с этим был введен режим повышенной безопасности. Костырко подчеркнул, что попытка атаки не воспрепятствовала процессу электронного голосования.

"Перерыва в голосовании не было, все голоса находятся в службе гарантированной доставки, то есть будут записаны в блокчейн. После того как специалисты по информационной безопасности проведут необходимую работу, доступ к ноде наблюдателя будет восстановлен", – заявил Костырко.

Согласно данным от 20:14, явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ составила 75%. Всего было принято 879 654 бюллетеней.

По итогам первых двух дней голосования явка составила 19,49%. Совершили волеизъявления по вопросу об изменениях в Основном законе более 21 миллиона россиян.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.