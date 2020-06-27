Массух рассказал о преимуществе электронного голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух отметил главное преимущество электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщает Агентство "Москва".

В качестве важнейшего достоинства дистанционного волеизъявления он выделил возможность голосовать круглосуточно.

"Думаю, что для электронного голосования круглосуточное голосование является одним из преимуществ по сравнению с обычным голосованием", – заявил Массух.

В России зарегистрировали около 500 тысяч наблюдателей за голосованием. Кроме того, был организован мониторинг готовности комиссии и помещений для проведения голосования. Порядка 21,5 тысячи наблюдателей работают в Москве.

По итогам первых двух дней голосования явка составила 19,49%. Совершили волеизъявления по вопросу об изменениях в Основном законе более 21 миллиона россиян.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.