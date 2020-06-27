Руководитель Центра занятости населения назвал удобным электронное голосование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Электронное голосование отличается удобством и безопасностью, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя столичного Центра занятости населения Романа Шкута.

"Очень удобный процесс. Я являюсь директором занятости Москвы, и мы за три месяца работы по регистрации безработных зарегистрировали 190 тыс. человек в режиме онлайн", – отметил Шкут.

Он подчеркнул, что лично отдал предпочтение электронному способу голосования по поправкам в Конституцию РФ. Он отметил удобство, быстроту, комфорт и безопасность дистанционного совершения волеизъявления. Также Шкут заявил, что не сталкивался с техническими сбоями при использовании электронного голосования.

В России зарегистрировали около 500 тысяч наблюдателей за голосованием. Кроме того, был организован мониторинг готовности комиссии и помещений для проведения голосования. Порядка 21,5 тысячи наблюдателей работают в Москве.

По итогам первых двух дней голосования явка составила 19,49%. Совершили волеизъявления по вопросу об изменениях в Основном законе более 21 миллиона россиян.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.