Москвичей предупредили о дожде с грозой, граде и ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Дождь с грозой, местами град ожидаются днем в воскресенье в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
Синоптики сообщили, что предупреждение действует с 12:00 до 21:00 28 июня. В этот период в городе также может усилится ветер, его порывы могут доходить до 15–20 метров в секунду.
Сотрудники МЧС советуют водителям по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Горожан призвали обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться от непогоды под деревьями.
"Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра", – призвали в ГУ МЧС.
Ранее научный руководитель учреждения Роман Вильфанд предупредил о понижении атмосферного давления в Москве. Он отметил, что процесс будет проходить с воскресенья по вторник.
Врач-дерматовенеролог Людмила Анохина, в свою очередь, призвала столичных жителей не загорать с 11:30 до 16:00 в выходные дни. Она также напомнила о необходимости наносить на кожу средства с высоким уровнем защиты от ультрафиолета.
МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Подмосковье
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