Синоптики пообещали москвичам комфортную погоду в начале недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Стало известно, какая погода ожидает москвичей в начале следующей недели. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Специалист отметил, что наступающая погода для данного периода времени будет "нормальной и хорошей".
"Какая погода хорошая? Та, которая является средней, нормальной с климатической точки зрения", – пояснил Вильфанд.
Он сообщил, что в ночь на понедельник температура воздуха составит 10–12 градусов тепла.
"Дневные температуры максимальные – 20–22 градуса. Вот эта температура около и чуть ниже нормы", – сказал метеоролог.
По словам Вильфанда, со среды температура воздуха опять начнет подниматься до аномальных значений. Так, 1, 2 и 3 июля ожидается дневная температура выше 25 градусов.
"Опять температура выше нормы на 2–3 градуса", – добавил Вильфанд.
При этом сильных осадков в городе в течение недели не прогнозируется.
Ранее жителей столицы предупредили о пониженном атмосферном давлении. Падение уровня показателя прогнозировалось с воскресенья по вторник.