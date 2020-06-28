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Общество

07:55

Синоптики пообещали москвичам комфортную погоду в начале недели

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Стало известно, какая погода ожидает москвичей в начале следующей недели. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист отметил, что наступающая погода для данного периода времени будет "нормальной и хорошей".

"Какая погода хорошая? Та, которая является средней, нормальной с климатической точки зрения", – пояснил Вильфанд.

Он сообщил, что в ночь на понедельник температура воздуха составит 10–12 градусов тепла.

"Дневные температуры максимальные – 20–22 градуса. Вот эта температура около и чуть ниже нормы", – сказал метеоролог.

По словам Вильфанда, со среды температура воздуха опять начнет подниматься до аномальных значений. Так, 1, 2 и 3 июля ожидается дневная температура выше 25 градусов.

"Опять температура выше нормы на 2–3 градуса", – добавил Вильфанд.

При этом сильных осадков в городе в течение недели не прогнозируется.

Ранее жителей столицы предупредили о пониженном атмосферном давлении. Падение уровня показателя прогнозировалось с воскресенья по вторник.

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