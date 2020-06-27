Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве 28 июня

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Гроза и сильный ветер ожидаются в столичном регионе 28 июня, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

В связи с этим в городе объявили "желтый" уровень погодной опасности. Действие предупреждения продлится с 9:00 до 21:00 28 июня.

"Погода потенциально опасна. Ветер порывистый, местами гроза. Период предупреждения с 9:00 до 21:00 28 июня", – сообщили в Гидрометцентре.

Ранее научный руководитель учреждения Роман Вильфанд предупредил о понижении атмосферного давления в Москве. Он отметил, что процесс будет проходить с воскресенья по вторник.

Врач-дерматовенеролог Людмила Анохина призвала столичных жителей не загорать с 11:30 до 16:00 в выходные дни. Она также напомнила о необходимости наносить на кожу средства с высоким уровнем защиты от ультрафиолета.