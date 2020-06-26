Жара в Москве спадет после выходных

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Температура воздуха в столице начнет падать после выходных, сообщает Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, в понедельник и вторник столбики термометров не покажут выше 24 градусов. В первые дни июля ожидаются кратковременные дожди и до 26 градусов тепла.
В ближайшие выходные еще будет жарко. В субботу воздух в Москве прогреется до 30–32. Местами может пройти дождь с грозой. Ветер будет северо-западным, западным, местами порывами до 17 метров в секунду.
В воскресенье днем пройдет кратковременный дождь, местами гроза, а столбики термометров покажут 26–28 градусов. Ветер может усилиться до 17 метров в секунду.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что в субботу днем воздух в городе может прогреться до 32 градусов. По его словам, температура превысит норму на 5–6 градусов.
Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отмечала, что жара будет сопровождаться северным ветром, что позволит переносить ее немного легче. Однако в этот день может быть установлен абсолютный рекорд тепла для 27 июня.
Из-за аномальной жары москвичи поспешили открыть купальный сезон
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: