Жара в Москве спадет после выходных

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в столице начнет падать после выходных, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, в понедельник и вторник столбики термометров не покажут выше 24 градусов. В первые дни июля ожидаются кратковременные дожди и до 26 градусов тепла.

В ближайшие выходные еще будет жарко. В субботу воздух в Москве прогреется до 30–32. Местами может пройти дождь с грозой. Ветер будет северо-западным, западным, местами порывами до 17 метров в секунду.

В воскресенье днем пройдет кратковременный дождь, местами гроза, а столбики термометров покажут 26–28 градусов. Ветер может усилиться до 17 метров в секунду.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что в субботу днем воздух в городе может прогреться до 32 градусов. По его словам, температура превысит норму на 5–6 градусов.

Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отмечала, что жара будет сопровождаться северным ветром, что позволит переносить ее немного легче. Однако в этот день может быть установлен абсолютный рекорд тепла для 27 июня.

