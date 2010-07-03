МЧС предупредило москвичей о дожде и сильном ветре

Фото: Агентство "Москва"

Дождь и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидаются в столичном регионе в ближайший час с сохранением до 10 утра субботы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

В связи с непогодой в МЧС рекомендовали гражданам строго следовать правилам персональной безопасности. Автомобилистам следует значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

Парковать автомобили лучше вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходов попросили обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

В настоящее время на улицах Москвы работает более 1,1 тысячи сотрудников и 180 единиц техники Мосводостока. Они круглые сутки дежурят на дорогах столицы. За два дня в городе выпало около 40% месячной нормы осадков (примерно 30 миллиметров).

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что сильные дожди в Москве сохранятся до субботнего вечера. В воскресенье в столице пройдут кратковременные дожди. Тепло вернется в столицу в начале июля.