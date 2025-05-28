Минздрав: симптомы нового геноварианта коронавируса не отличаются от других вариантов

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Новый геновариант коронавируса NB.1.8.1 не вызывает более тяжелого течения болезни и не отличается по симптомам от уже известных штаммов SARS-CoV-2, заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Сейчас в России продолжают действовать меры профилактики COVID-19, однако вводить дополнительные меры из-за распространения нового варианта вируса необходимости нет, подчеркнул эксперт.

Более того, он обратил внимание, что ситуация по коронавирусу в стране остается стабильной уже несколько недель.

"Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, риск для здоровья населения, связанный с NB 1.8.1, оценивается как низкий на глобальном уровне", – пояснил Чуланов в беседе с ТАСС.

Новый вариант данного заболевания впервые был обнаружен в январе текущего года в Китае. Затем его зафиксировали в разных странах Азии, Индии и США. В частности, в Гонконге за месяц зарегистрировали 30 смертей, преимущественно среди людей старше 65 лет, и вернули масочный режим с рекомендациями ревакцинации.

В России случаи заражения геновариантом коронавируса выявили в мае. Всего на данный момент их четыре. В связи с этим Роспотребнадзор осуществляет постоянный мониторинг обстановки.