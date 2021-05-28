В Совфеде оценили идею снижения ставки НДФЛ для работающих студентов

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский поддержал идею депутата Госдумы Ивана Сухарева снизить ставку подоходного налога для работающих студентов. Об этом сообщает RT.
Сенатор напомнил, что в советское время льготная ставка подоходного налога была предусмотрена для студентов, принимавших участие в работе стройотрядов.
"Она (льгота. – Прим. ред.) была широко распространена. За счет этого ребята могли получать достаточно серьезную заработную плату за летний период. Те решения, на мой взгляд, были проявлением дополнительной заботы о студентах, которые откликнулись на призыв государства провести свое каникулярное время на стройках – причем важнейших стройках", – заявил Рязанский.
Он отметил, что предложение Сухарева вполне разумно, а его реализация станет полезной для молодежи и государства.
"Я бы поддержал эту инициативу, мне кажется, в этом есть разумность. Ну и более раннее привлечение граждан к трудовой деятельности, их вхождение в профессию полезно для ребят и для страны", – подытожил сенатор.
Ранее Сухарев в своем обращении к главе министерства науки и высшего образования Валерию Фалькову написал, что многие учащиеся вузов вынуждены совмещать обучение с работой, благодаря чему могут оплачивать учебу, аренду жилья, а также собственное содержание. В связи с этим он попросил оценить целесообразность введения льготной ставки НДФЛ 6% для работающих студентов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: