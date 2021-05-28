В Совфеде оценили идею снижения ставки НДФЛ для работающих студентов

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Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский поддержал идею депутата Госдумы Ивана Сухарева снизить ставку подоходного налога для работающих студентов. Об этом сообщает RT.

Сенатор напомнил, что в советское время льготная ставка подоходного налога была предусмотрена для студентов, принимавших участие в работе стройотрядов.

"Она (льгота. – Прим. ред.) была широко распространена. За счет этого ребята могли получать достаточно серьезную заработную плату за летний период. Те решения, на мой взгляд, были проявлением дополнительной заботы о студентах, которые откликнулись на призыв государства провести свое каникулярное время на стройках – причем важнейших стройках", – заявил Рязанский.

Он отметил, что предложение Сухарева вполне разумно, а его реализация станет полезной для молодежи и государства.

"Я бы поддержал эту инициативу, мне кажется, в этом есть разумность. Ну и более раннее привлечение граждан к трудовой деятельности, их вхождение в профессию полезно для ребят и для страны", – подытожил сенатор.

Ранее Сухарев в своем обращении к главе министерства науки и высшего образования Валерию Фалькову написал, что многие учащиеся вузов вынуждены совмещать обучение с работой, благодаря чему могут оплачивать учебу, аренду жилья, а также собственное содержание. В связи с этим он попросил оценить целесообразность введения льготной ставки НДФЛ 6% для работающих студентов.