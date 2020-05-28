У 1 535 военнослужащих в РФ выявили COVID-19

Фото: ТАСС/Донат Сорокин
По состоянию на 28 мая выявлено 1535 военнослужащих, 495 курсантов и 381 гражданский специалист с коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства обороны РФ.
"Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 3 328 человек", – заявили в министерстве. У большинства заболевших нет симптомов коронавируса, в тяжелом состоянии находятся четверо военнослужащих, в состоянии средней тяжести – пять человек.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о договоренности с Минобороны России отложить призыв на военную службу выпускников школ 2020 года. Глава государства сообщил об этом на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Количество заболевших COVID-19 в армии и военных учебных заведениях РФ составляет более трех тысяч. "По состоянию на 15 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1 622 военнослужащих с положительными результатами тестирования", – рассказали ранее в российском ведомстве.
Комиссии по весеннему призыву на срочную военную службу начали работать с 6 мая. Отправку новобранцев на военную службу планировали после 20 мая. Всех призывников проверяли на коронавирус.
В России выявлен 379 051 случай COVID-19, вылечились 150 993 человека, скончались 4 142.
Как проходит призыв в армию в условиях пандемии коронавируса
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