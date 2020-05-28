Московские педагоги продолжают получать гранты за развитие МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За последние два месяца около 240 педагогов получило гранты за развитие "Московской электронной школы". Всего было выдано более 320 стимулирующих наград, передает портал мэра и правительства Москвы.

Усиленная работа учителей по улучшению площадки была обусловлена переходом школьников на дистанционное обучение в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

"С переходом школьников на дистанционное обучение учителя продолжили не только активно вести уроки и консультации, но и наполнять полезными материалами библиотеку "Московской электронной школы" – ключевой ресурс в онлайн-обучении", – сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отмечается, что в последние два месяца денежное вознаграждение за вклад в развитие проекта получили наиболее активные 247 преподавателей.

Всего с марта по май педагоги разместили в библиотеке МЭШ свыше 2,5 тысячи сценариев уроков, 7 670 интерактивных приложений, а также 131 учебное пособие.

Ранее были названы самые популярные сценарии уроков "Московской электронной школы". В их число вошли разработки занятий по математике, английскому языку и физической культуре.

Всего в библиотеке МЭШ собрано более 1 миллиона цифровых учебных материалов. Гранты от правительства Москвы получают авторы наиболее востребованных учебных пособий.