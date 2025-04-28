В Москве начался прием заявок на конкурс мастеров производственного обучения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столицы стартовал прием заявок на конкурс "Московские мастера" по направлению "Мастер производственного обучения". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В конкурсе могут принять участие преподаватели спецдисциплин и мастера производственного обучения московских колледжей. Заявки будут приниматься до 6 мая включительно на официальном сайте конкурса.

Конкурс "Московские мастера" является одним из самых престижных и значимых городских событий для преподавателей рабочих специальностей, отметили в столичном департаменте образования и науки.

"Это площадка для обмена опытом, где мастера могут поделиться авторскими методиками. Впоследствии их разработки будут применяться в подготовке молодых специалистов", – добавили в департаменте.

Финальные соревнования состоятся с 12 по 23 мая, на которых участникам предстоит решать задачи по методике практического обучения, педагогике, психологии и провести открытые мастер-классы.

В состав жюри войдет представители колледжей и Московской городской организации Общероссийского профсоюза образования. Победители конкурса получат гранты правительства Москвы в 300, 200 и 150 тысяч рублей, а также дипломы и различные подарки от партнеров мероприятия.

В прошлом году в финале конкурса участвовали более 40 специалистов, победителем стал преподаватель Московского индустриального колледжа Дмитрий Домбровский. Он вел учебную практику по ремонту и обслуживанию автомобилей, а сегодня заведует учебным отделением "Авто" колледжа автоматизации и информационных технологий № 20.

В Москве также начался прием заявок на конкурс профессионального мастерства "Московские мастера" по профессии "Медицинская сестра". В этом году мероприятие достигнет максимального масштаба за всю свою 28-летнюю историю.

Кроме того, в столице стартовал молодежный обучающий проект "ПРОКАСТ", посвященный радиожурналистике и подкастингу. В настоящий момент заявку на участие подали более 150 человек. Их регистрация продлится до 8 мая.