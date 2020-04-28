В МГД отметили заметный рывок в развитии онлайн-сервисов города в период пандемии COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Мосгордуме рассказали о развитии онлайн-сервисов в Москве в период пандемии коронавирусной инфекции. Председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко отметил заметный рывок в развитии столичных IT-сервисов.

"IT-сервисы Москвы за тот короткий промежуток времени, который был в распоряжении, просто преодолели гигантский скачок. Другим, даже не регионам, а странам, для этого потребовались бы годы, мы сделали все это значительно быстрее", – приводит Агентство "Москва" его слова.

Парламентарий отметил, что электронная приемная МГД помогает горожанам напрямую обращаться к депутатам, которые, в свою очередь, в кратчайшие сроки рассматривают обозначенные проблемы.

Кроме того, Головченко заявил о популярности "Московской электронной школы".

"Не все получается при таком колоссальном количестве пользователей, которые одномоментно обращаются, не все серверы могут выдержать, но это явный сигнал для правительства, что нужно этот сервис развивать, совершенствовать", – отметил депутат.

При этом онлайн-сервисы продолжат существовать и после завершения режима самоизоляции, подчеркнул Головченко.

"Естественно, IT-площадки останутся, вопрос: насколько они будут востребованы, – это вопрос рынка. Здесь уже его невидимая рука будет сама регулировать, что жителям будет удобней: пользоваться предложенными сервисами правительства Москвы или же другими коммерческими площадками", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что для реализации в рамках проекта "Московские электронные услуги и сервисы" было отобрано 46 идей. Известно, что инициативу можно было предложить в трех направлениях: улучшение личного кабинета на mos.ru, а также новые сервисы, услуги как для физических, так и для юридических лиц.