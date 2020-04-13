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Город

11:55

46 идей отобрали для реализации в рамках проекта "Московские электронные услуги и сервисы"

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в рамках первого этапа краудсорсинг-проекта "Московские электронные услуги и сервисы" столичные жители предложили 46 идей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В первом этапе проекта поучаствовало более 9 тысяч человек. Вместе они высказали сотни идей, 46 из которых прошли экспертный отбор и набрали большинство голосов жителей. Например, москвичи предложили создать городской агрегатор культурных событий", – резюмировала Сергунина.

Инициативу можно было предложить в трех направлениях: улучшение личного кабинета на mos.ru, а также новые сервисы услуги как для физических, так и для юридических лиц. Согласно данным "Новых технологий управления", по итогам первого этапа краудсорсинг-проекта к его деятельности присоединилось более 2,5 тысячи новых участников.

"Средний возраст участников краудсорсинг-проекта "Московские электронные услуги и сервисы", посвященного культуре, 44 года. Количество участников мужского и женского пола практически равно – 51 и 49 процентов соответственно", – рассказал глава учреждения Александр Пищелко.

Кроме того, там рассказали и об активности по городским округам. Так, больше всех в работе краудсорсинг-проекта приняли участие жители ЮАО, ЮВАО и ВАО (по 13% от общего количества голосовавших и подававших идеи).

В разных направлениях москвичи могли выделить наиболее важные идеи для их последующей реализации. Так, в категории улучшения личного кабинета на портале мэра и правительства Москвы наиболее востребованными стали:

  • сокращение сроков актуализации информации о совершенных оплатах;
  • услуга по подаче документов онлайн о плановом прохождении проверки счетчика на воду;
  • объединение сумм в разделе "Мои начисления" и начислений за жилищно-коммунальные услуги.

Самыми популярными вариантами новых сервисов и услуг для физических лиц вышли:

  • создание агрегатора культурных мероприятий в столице;
  • введение электронной записи в кружки и секции для взрослых;
  • размещение карты объектов культуры с геолокацией.

Что касается услуг для юридических лиц, то москвичи по большей части предложили:

  • ввести покупку билетов на спектакли и концерты онлайн;
  • создать возможность подборки помещения под мероприятие с учетом условий аренды, характеристик, доступности и оборудования.

Кроме того, эксперты оценили идею введения обновляемой системы рейтингов для образовательных учреждений.

Ранее стало известно, что более 15 тысяч столичных предпринимателей зарегистрировалось на платформе "Цифрового делового пространства". На ней пользователи смогут изучить календарь бизнес-мероприятий и записаться на них. Кроме того, на платформе можно завести деловые знакомства.

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