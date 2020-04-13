46 идей отобрали для реализации в рамках проекта "Московские электронные услуги и сервисы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в рамках первого этапа краудсорсинг-проекта "Московские электронные услуги и сервисы" столичные жители предложили 46 идей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"В первом этапе проекта поучаствовало более 9 тысяч человек. Вместе они высказали сотни идей, 46 из которых прошли экспертный отбор и набрали большинство голосов жителей. Например, москвичи предложили создать городской агрегатор культурных событий", – резюмировала Сергунина.
Инициативу можно было предложить в трех направлениях: улучшение личного кабинета на mos.ru, а также новые сервисы услуги как для физических, так и для юридических лиц. Согласно данным "Новых технологий управления", по итогам первого этапа краудсорсинг-проекта к его деятельности присоединилось более 2,5 тысячи новых участников.
"Средний возраст участников краудсорсинг-проекта "Московские электронные услуги и сервисы", посвященного культуре, 44 года. Количество участников мужского и женского пола практически равно – 51 и 49 процентов соответственно", – рассказал глава учреждения Александр Пищелко.
Кроме того, там рассказали и об активности по городским округам. Так, больше всех в работе краудсорсинг-проекта приняли участие жители ЮАО, ЮВАО и ВАО (по 13% от общего количества голосовавших и подававших идеи).
В разных направлениях москвичи могли выделить наиболее важные идеи для их последующей реализации. Так, в категории улучшения личного кабинета на портале мэра и правительства Москвы наиболее востребованными стали:
Ранее стало известно, что более 15 тысяч столичных предпринимателей зарегистрировалось на платформе "Цифрового делового пространства". На ней пользователи смогут изучить календарь бизнес-мероприятий и записаться на них. Кроме того, на платформе можно завести деловые знакомства.
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