Эксперты отобрали 203 идеи москвичей, предложенных в проекте "Навыки будущего"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Эксперты выбрали для реализации 203 идей москвичей, предложенных в краудсорсинг-проекте "Навыки будущего", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Среди выбранных экспертами идей оказалось введение профориентации с использованием нейроинтерфейсов, проведение в детских технопарках дней определенной профессии, развитие инженерного творчества детей и другие.

Всего в проекте приняло участие свыше 15 тысяч человек. Они предложили более двух тысяч идей и оставили столько же комментариев. Из них 33% участвовали в таких проектах впервые.

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, наибольший интерес вызвали темы, связанные с развитием профессиональных навыков и работой детских технопарков. Она добавила, что инициативы жителей столицы касались профориентации, дополнительного образования, профессиональной подготовки и познавательных программ.

"Предлагались конкретные решения, как дополнить формат обучения в детских технопарках, как усовершенствовать уже зарекомендовавшие себя проекты "Бизнес-уик-энд" и "День без турникетов". Все идеи были внимательно рассмотрены, больше 200 из них отобрали для реализации", – подчеркнула заммэра.

Среди участников краудсорсинг-проекта практически одинаковое количество женщин и мужчин – 51 и 49% соответственно.

Новый краудсорсинг-проект "Навыки будущего" стартовал на платформе crowd.mos.ru в конце февраля. В его рамках жители столицы предлагают собственные идеи по образовательно-профессиональным программам.

Платформа crowd.mos.ru была запущена в 2014 году. Жители Москвы приняли участие в реформировании 21 городского проекта. Ранее сообщалось, что в столице завершился отбор предложений по улучшению Московских центральных диаметров (МЦД). На новых транспортных магистралях реализуют 176 инициатив.

