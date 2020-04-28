В "Активном гражданине" начались новые онлайн-обсуждения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проекте "Активный гражданин" начались новые онлайн-обсуждения. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Горожанам предлагают изучить проекты планировки территорий по программе реновации. Кроме того, москвичи обсудят изменения в правилах землепользования и застройки в районах Зюзино, Котловка, Кузьминки, Останкинском, Нижегородском и Марфино.

"В первую очередь вынесенные на обсуждения проекты планировки территорий по программе реновации направлены на улучшение качества жизни горожан. В рамках программы в этих районах предусмотрены снос 540 домов и возведение 325 комфортабельных домов", – отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она рассказала, что для удобства восприятия проектов подготовлены 3D-визуализации, видеоролики и подробные информационные буклеты. Княжевская отметила, что предполагаемая планировочная структура в проектах реновации создаст новый облик районов, в шаговой доступности появятся аптеки, магазины, кафе и другие предприятия сферы услуг.

Помимо этого, жители города смогут оценить улучшение транспортной доступности. В городе появятся новые тротуары, наземные пешеходные переходы, остановки общественного транспорта и велосипедные дорожки. Также появятся благоустроенные места для отдыха, детские и спортивные площадки.

Высказать свое мнение можно с 27 апреля по 10 мая. Для участия в общественных обсуждениях необходимо иметь учетную запись на портале mos.ru. При наличии заполненного профиля будет открыт доступ к голосованию по проектам.

"Платформа "Активного гражданина" позволяет жителям, обладающим любыми устройствами с выходом в интернет, выразить мнение по градостроительным проектам не выходя из дома, в любое время дня и ночи", – отметил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

Ранее сообщалось, что с начала года к проекту "Активный гражданин" присоединилось около 300 тысяч москвичей. Более 80 тысяч участников в этом году не пропустило ни одного голосования.

Проект "Активный гражданин" действует в Москве с 2014 года. С этого момента на платформе провели почти 4 тысячи голосований по разным аспектам жизни столицы.

