Кинологи поддержали введение штрафов за лай собак по ночам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Президент Российской кинологической Федерации Владимир Голубев поддержал введение штрафов за лай собак по ночам. По мнению специалиста, хозяева должны нести ответственность за поведение своих питомцев, шум которых может мешать соседям.
"Если собака постоянно скулит или лает, и это продолжается и днем, и ночью, а хозяин при этом не предпринимает никаких мер – то тогда эту ситуацию правда можно рассматривать как безответственное отношение к животному и к обществу, что может вести к административной ответственности", – сообщил Голубев РИА Новости.
По словам эксперта, такие штрафы могли применяться и раньше, однако не были закреплены в законодательстве. По мнению Голубева, инициатива Минюста поможет уточнить все формулировки. Кроме того, станет невозможным разночтение законодательства.
"Безусловно, ответственность за поведение питомца полностью ложится на плечи хозяина", – подытожил Голубев.
Ранее Минюст РФ предложил привлекать к административной ответственности владельцев лающих ночью собак. Кроме того, планировалось штрафовать и за неисправную автомобильную сигнализацию.
Позднее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что парламент не поддержит введение штрафов за лай собаки ночью.
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