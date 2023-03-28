11:04Общество
За сутки в России выявили 8 447 новых случаев COVID-19
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
За прошедшие сутки на территории России зафиксировали 8 447 новых случаев коронавирусной инфекции, не справились с болезнью 37 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Согласно информации, в больнице оказались 1 604 человека, что на 166,4% больше, чем днем ранее. Рост числа госпитализаций выявили в 72 субъектах страны, снижение зафиксировали в шести регионах. Штаб уточнил, что выздоровели от коронавируса 11 013 пациентов.
Всего с начала пандемии инфекцией заболели 22 603 646 человек, скончались 397 146.
До этого в России выявили 8 989 случаев заболевания коронавирусом, от последствий COVID-19 скончался 31 пациент.
Ранее в США зафиксировали распространение заболевания, вызванного смертельно опасным грибком Candida auris. По мнению экспертов, активизация грибка произошла на фоне пандемии коронавируса.
Случаи заражения им зарегистрировали уже как минимум в половине штатов. Candida auris отличает устойчивость к традиционным противогрибковым препаратам. Наибольшую опасность он представляет для пожилых людей.
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