За сутки в России выявили 8 447 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За прошедшие сутки на территории России зафиксировали 8 447 новых случаев коронавирусной инфекции, не справились с болезнью 37 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Согласно информации, в больнице оказались 1 604 человека, что на 166,4% больше, чем днем ранее. Рост числа госпитализаций выявили в 72 субъектах страны, снижение зафиксировали в шести регионах. Штаб уточнил, что выздоровели от коронавируса 11 013 пациентов.

Всего с начала пандемии инфекцией заболели 22 603 646 человек, скончались 397 146.

До этого в России выявили 8 989 случаев заболевания коронавирусом, от последствий COVID-19 скончался 31 пациент.

Ранее в США зафиксировали распространение заболевания, вызванного смертельно опасным грибком Candida auris. По мнению экспертов, активизация грибка произошла на фоне пандемии коронавируса.

Случаи заражения им зарегистрировали уже как минимум в половине штатов. Candida auris отличает устойчивость к традиционным противогрибковым препаратам. Наибольшую опасность он представляет для пожилых людей.

Вирусологи оценили возможность весеннего всплеска заболеваемости COVID-19

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!