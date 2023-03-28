Жителям Москвы рассказали о погоде 28 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник, 28 марта, в столице ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. В первой половине дня местами прогнозируется туман. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 11 до 13 градусов, по области – от 9 до 14 градусов.

По данным метеорологов, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина предупредила, что похолодание придет в столицу уже в середине текущей недели, однако температурные перепады будут не так ощутимы.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал москвичам, когда лучше переобувать автомобиль. По его словам, рецидивы холода в столице еще будут, на этой неделе это не последняя волна.

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 28 марта

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