Стилист Рогов назвал цветочный принт одним из главных трендов весны

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Цветочный принт станет одним из главных трендов наступающей весны. Об этом рассказал ведущий телепередачи "Модный приговор" Александр Рогов, пишет "Газета.ру".

Среди актуальных предметов гардероба стилист назвал олимпийки и пальто с цветочным принтом.

Ранее Рогов посоветовал россиянам носить весной замшевый тренч. По словам телеведущего, модники, кроме черной кожи и шуб, отдают предпочтение замшевым тренчам и пальто натуральных оттенков.

Ранее ведущий "Модного приговора" рассказал, что весной 2025 года будет популярен спортивный стиль. Дизайнеры негласно решили, что весной и летом все будут "на модном спорте", сообщил Рогов.