Прокуратура проверит данные об отказах в абортах в Вологодской области

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Прокуратура Вологодской области начала проверку информации об отказах женщинам в проведении абортов в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщал, что власти региона рекомендовали государственным и частным медорганизациям полностью отказаться от лицензии на проведение абортов, за исключением медицинских противопоказаний или если беременность наступила в результате преступных действий в отношении женщины.

"При поступлении сведений о нарушениях законодательства в данной сфере будут организованы соответствующие проверки и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования", – говорится в сообщении областной прокуратуры.

В ведомстве также попросили женщин, столкнувшихся с данной проблемой, обратиться в прокуратуру.

Ранее в Госдуме предложили проводить аборты только в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС). С такой инициативой выступил глава комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов. Он подчеркнул, что объемы средств фонда ОМС на аборты планируется направлять в государственные и частные клиники, но только если все требования будут соблюдаться.

Между тем зампред синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал здравой идею отказа от абортов в государственных и частных клиниках. Он заявил, что церковь считает аборты лишением жизни еще нерожденного человека и всегда выступала против этого.