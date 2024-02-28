28 февраля, 15:41Общество
Гололедица ожидается в Москве вечером 28 февраля
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
Жителей и гостей Москвы ожидают отрицательные температуры после 19:00 28 февраля. На фоне такой погоды может образоваться гололедица, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.
Пешеходов призвали соблюдать внимательность и аккуратность на улице, а автомобилистов – не превышать скорость и не нарушать дистанцию.
Вместе с тем департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы в своем телеграм-канале посоветовал воздержаться от поездок на личном транспорте, избегать внезапных маневров и выбирать нескользящую обувь с рельефной подошвой.
Ранее в столичном регионе из-за гололедицы продлили желтый уровень погодной опасности до 21:00 2 марта. Изначально он действовал до 11:00 28 февраля.
27 февраля столица обновила температурный максимум зимы. На базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров показывали 4,2 градуса тепла. До этого в лидерах было 20 декабря 2023 года, когда температура воздуха была на 0,1 градуса ниже.
28 февраля станет самым солнечным днем в столице за месяц
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