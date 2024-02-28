Гололедица ожидается в Москве вечером 28 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Жителей и гостей Москвы ожидают отрицательные температуры после 19:00 28 февраля. На фоне такой погоды может образоваться гололедица, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Пешеходов призвали соблюдать внимательность и аккуратность на улице, а автомобилистов – не превышать скорость и не нарушать дистанцию.

Вместе с тем департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы в своем телеграм-канале посоветовал воздержаться от поездок на личном транспорте, избегать внезапных маневров и выбирать нескользящую обувь с рельефной подошвой.

Ранее в столичном регионе из-за гололедицы продлили желтый уровень погодной опасности до 21:00 2 марта. Изначально он действовал до 11:00 28 февраля.

27 февраля столица обновила температурный максимум зимы. На базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров показывали 4,2 градуса тепла. До этого в лидерах было 20 декабря 2023 года, когда температура воздуха была на 0,1 градуса ниже.

28 февраля станет самым солнечным днем в столице за месяц