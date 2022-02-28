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общество

28 февраля, 21:59

Омбудсмены Украины и России договорились сотрудничать в поисках пропавших

общество

Фото: РИА Новости/пресс-служба Госдумы РФ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова договорилась со своей коллегой из Украины сотрудничать в вопросе установления местонахождения пропавших. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского омбудсмена.

"С уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Людмилой Денисовой договорились о взаимодействии в гуманитарном направлении, о взаимной помощи в части установления местонахождения пропавших лиц и проверки условий содержания удерживаемых", – цитирует Москалькову пресс-служба.

Ранее Москалькова сообщила об отчислениях российских студентов, а также их травле в странах ЕС из-за ситуации с Украиной. Вопрос защиты их прав она обсудила с главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым.

Позже стало известно, что все отчисленные из западных вузов россияне смогут продолжить учиться в ведущих университетах России бесплатно. Уточнялось, что их готовы принять в том числе в МГУ имени Ломоносова, СПбГУ, ВШЭ и МГТУ имени Баумана.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В ООН надеются, что переговоры России и Украины приведут к прекращению огня

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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