Москвичам рассказали о погоде 28 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 28 января. На дорогах гололедица, информирует Гидрометцентр России.

Днем столбики термометров в столице будут показывать от 3 до 5 градусов мороза, в области – от 3 до 8 градусов мороза.

Скорость западного ветра составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 760 миллиметров ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что на следующей неделе в Москве может установиться мартовская погода. По его словам, потепление придет 30 и 31 января. В эти дни в ночное время температура будет колебаться в диапазоне от минус 4 до минус 2 градусов, днем – от минус 5 до 0 градусов.

До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что высота сугробов в столице впервые за текущую зиму превысила 50 сантиметров.

Синоптики предупредили об осадках на следующей неделе