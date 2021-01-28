В России введут беззаявительный механизм выплат по нетрудоспособности

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В России со следующего года намерены ввести беззаявительный механизм выплат пособий, в том числе по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства в режиме видеоконференции.

По его словам, на этой неделе Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект, разработанный кабмином.

Согласно проекту, средства будут перечисляться людям напрямую из фонда социального страхования, а не через работодателя.

"Со следующего года планируется ввести беззаявительный механизм начисления этих выплат, то есть автоматически в электронном виде", – сказал Мишустин.

Ранее Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о персональных выплатах. Получить информацию о пособиях и льготах можно будет через личный кабинет портала госуслуг. К этим данным также добавят информацию о способах получения льгот и о списке документов, которые будут нужны для этого.

С 1 июля 2021 года получить информацию о выплатах можно будет через единый телефонный номер и чат-бот на портале госуслуг.