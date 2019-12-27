Представитель Батуриной прокомментировал объявление ее в розыск

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Представитель президента компании Inteco Management Елены Батуриной Геннадий Теребков высказался об уголовном деле, возбужденном против нее в Элисте.

Он считает, что за уголовным преследованием стоят структуры инвестиционной компании А1 Михаила Фридмана. Теребков назвал действия оппонентов Батуриной "грязной пиар-кампанией", которая вызывает к ним презрение.

Пресс-секретарь заявил, что постановление о розыске Батуриной незаконно, и пообещал, что оно будет обжаловано. Ее представители считают, что это этап рейдерской атаки на нее.

Представитель компании А1 отметил, что она не имеет к постановлению о розыске Батуриной никакого отношения и не участвует в этом деле, передает РБК.

Как передает телеканал Москва 24, брат Елена Батуриной заявил, что не является участником этого дела и не знает его подробностей. Все новости, по его словам, узнает из интернета, а с сестрой не контактирует.

Осенью арбитражный управляющий имуществом Виктора Батурина Эренцен Манжеев попросил суд привлечь Батурину к уголовной ответственности по делу о клевете. Он настаивал на домашнем аресте, но суд не нашел для этого оснований.