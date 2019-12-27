Суд в Калмыкии объявил в розыск Елену Батурину

Суд в Калмыкии объявил в розыск вдову Юрия Лужкова

Суд в Калмыкии объявил в розыск вдову Юрия Лужкова Елену Батурину, передает телеканал Москва 24. Ее представители считают, что это этап рейдерской атаки на нее.

По их мнению, постановление калмыцкого судьи незаконно и будет обжаловано. Представитель Батуриной подчеркнул, что судья игнорирует присутствие в суде ее адвокатов.

В сентябре арбитражный управляющий имуществом Виктора Батурина Эренцен Манжеев и попросил суд привлечь Батурину к уголовной ответственности по делу о клевете. Он настаивал на домашнем аресте, но суд не увидел для этого оснований.

В октябре Батурина возглавила рейтинг самых богатых женщин России 2019 года по версии Forbes. Ее состояние оценили в 1,2 миллиарда долларов, в списке Forbes она сохраняет титул богатейшей женщины страны 14 лет подряд.