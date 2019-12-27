Барическая "пила" придет в Москву к Новому году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Барическая "пила", или резкие перепады давления, придет в Москву к 31 декабря и продержится первые дни 2020 года, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Он отметил, что для такой погоды характерны небольшие понижения температуры, затем – резкое непродолжительное повышение температуры на сутки или двое, а после – вновь понижение.

Связаны такие перепады с положением так называемой планетарной фронтальной зоны, которая то опускается к верху, то снова поднимается на север. И, соответственно, поднимается атмосферное давление и температура, объяснил синоптик.

По его словам, в субботу, 28 декабря, в Москве ожидается от 0 до -2 градусов, в воскресенье – от -4 до -5 градусов. В понедельник и в ночь на вторник воздух вновь прогреется до 1–2 градусов выше нуля.

31 декабря температура в городе будет положительной, а 1 января – уже отрицательной, но ненадолго. Синенков отметил, что уже через два–три дня в столицу снова придет циклон и теплая воздушная масса.

"Конца этому процессу в погоде не просматривается. В первые дни нового года вот такая вот стабильная нестабильность – она сохранится. То есть это чередование небольшого мороза и оттепелей", – цитирует специалиста "Фобос" Агентство "Москва".

В Гидрометцентре РФ продлили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до 22:00 субботы. Связано это с гололедицей.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что вопрос снега остается главной погодной интригой новогодней ночи в Москве. 30 декабря в столице ожидается температура воздуха ниже нуля и умеренный снег, однако с 31 декабря начинается повышение температуры.

Как считают в Гидрометцентре, уходящий 2019 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве. С начала декабря средняя температура превосходит норму на 6,5 градуса, а с начала года – на 2,7 градуса.

