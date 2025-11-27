Облачная погода с дождем ожидается в Москве 27 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с дождем прогнозируется в Москве в четверг, 27 ноября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 5 до 7 градусов тепла, в Подмосковье – от 2 до 7 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до 3 градусов, по области – до 0 градусов.

Ноябрь уже перевыполнил месячную норму осадков в столице на 8%. С начала месяца в городе выпало 56 миллиметров осадков. При этом дожди и теплый воздух, поступающие в столичный регион, привели к очередному сходу снежного покрова.

В первых числах декабря погода в Москве будет соответствовать осенним значениям. При этом в заключительные дни ноября в столице ожидается погода без значительных осадков.