Синоптики рассказали, когда в столице сформируется снежный покров

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снежный покров в столице может сформироваться в начале декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Синоптик рассказал, что в начале следующей недели в городе поднимется атмосферное давление, также ожидается снег. Температура будет колебаться от 0 до -2 градусов. Вильфанд подчеркнул, что до этого момента в Москве ожидается снег с дождем.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что последствия циклона "Таня" в виде мокрого снега, дождя и слякоти сохранятся в столичном регионе до понедельника. По его словам, в пятницу вечером ожидаются осадки слабой интенсивности.

Замглавы ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказывал, что в первые дни декабря столбики термометров будут показывать от 0 до +4 градусов. Вместе с тем ожидаются несильные дождь и снег, а также переменная облачность, уточнил синоптик.

