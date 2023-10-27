Снежный покров в Москве 27 октября может вырасти на 5 сантиметров

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Общий прирост свежевыпавшего снега 27 октября может составить до 5 сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Там уточнили, что интенсивный снегопад прошел с 15:00 до 18:00 в столице. Городские службы продолжают устранять последствия непогоды.

Специалисты мониторят состояние столичных улиц. По мере выпадения осадков с помощью техники проводится прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

В комитете призвали автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный. Если это невозможно, просьба быть внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и скоростной режим, добавили там.

Ранее сообщалось, что снегопад в Москве усилится вечером 27 октября, 28 октября высота снега достигнет 8 сантиметров.

По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, 28 октября в городе ожидается гололед. Днем температура составит от нуля до 2 градусов.

Также в столичном главке МЧС РФ предупредили, что снег в городе будет идти с 15:00 27 октября до 10:00 28 октября. По прогнозам синоптиков Росгидромета, местами ожидается гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, а также гололедица.

В столичном регионе до 07:00 28 октября действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. В пятницу, 27 октября, синоптики ожидают образования до 10 сантиметров снежного покрова.

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