Диетолог рассказала, сколько килограммов можно скинуть за нерабочие дни

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала Москве 24, что в нерабочие дни за счет правильного питания можно безопасно для организма скинуть до 2,5 килограмма лишнего веса.
Ранее указ о введении нерабочих дней с сохранением заработной платы с 30 октября по 7 ноября подписал Владимир Путин. При этом регионы получили право начинать их раньше и продлевать с учетом эпидемиологической ситуации. В Москве режим нерабочих дней продлится с 28 октября по 7 ноября.
По словам Кругловой, безопасными темпами снижения веса считается потеря в среднем от 500 граммов до килограмма в неделю.
"То есть за период нерабочих дней реально скинуть полтора, может, два килограмма, если процесс пойдет быстро. Это потеря именно жировой массы. Если снижение веса будет больше, то уже за счет жидкости, содержимого пищеварительного тракта, которое будет несколько меньше, чем обычно. Также есть опасения, что более быстрая потеря килограммов может случиться за счет мышечной массы", – отметила Круглова.
Круглова отметила, что в среднем человек с долей избыточного веса за 9–11 дней может похудеть на 1–1,5 килограмма.
Чтобы добиться снижения веса, диетолог рекомендует в нерабочие дни следить за количеством потребляемых калорий.
"Если человек в этот период существенно ограничивает свою физическую нагрузку, рацион должен быть менее калорийным. Следует сделать акцент на растительную пищу, овощи и фрукты, цельнозерновые продукты. Снизить количество простых сахаров", – советует Круглова.
В случаях когда человек привык обильно питаться, часть привычных ингредиентов диетолог рекомендует заменить на овощи, фрукты или листовую зелень. Таким образом, объем порций останется прежним, при этом их калорийность снизится, объясняет специалист.
"Начинать прием пищи лучше с растительных продуктов. Получится несколько приглушить голод, и велика вероятность, что после человек съест меньше другой еды: белковых продуктов, гарнира с содержанием углеводов", – говорит Круглова.
Для похудения жажду нужно утолять за счет обычной воды, а не сладких напитков и товаров с содержанием кофеина, говорит Круглова. Если соблюдать все рекомендации, через месяц реально скинуть 4–5 килограммов без ущерба для организма, резюмировала специалист.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников перечислил популярные ошибки, совершаемые при похудении. Он подчеркнул, что отказ от мяса и рыбы в пользу овощей и каши не приведет к желаемому результату. Также, по словам Мясникова, бесполезным решением станет и переход на заменители сахара.
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