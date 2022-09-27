В ФМБА прокомментировали закупку препаратов калия йодида

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Закупки препаратов калия йодида на 2023–2024 годы имеет плановый характер, заявили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России.

"ФГУП НПЦ "Фармзащита" ФМБА России в Единой информационной системе в сфере закупок была опубликована закупка на поставку фармацевтической субстанции (калия йодида) на сумму 4 850 000 рублей. Данная закупка размещена в рамках удовлетворения плановых потребностей предприятия на 202З–2024 годы", – сообщили ТАСС в пресс-службе агентства.

Там добавили, что подобные закупки осуществляются каждый год.

Ранее гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что Запорожская АЭС стала первой за время существования атомной энергетики действующей атомной электростанцией, которая подверглась вооруженной атаке. Он отмечал необходимость для человечества выработать защитную реакцию, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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