Врач рассказал, как защититься от выброса радиации

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Чтобы защитить организм во время радиационной аварии, необходимо принять обычный йод. Об этом со ссылкой на врача и телеведущего Евгения Комаровского сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
"Первое, что происходит при радиоактивном заражении, – выброс радиоактивного йода, который убивает щитовидную железу. Если есть угроза радиоактивного заражения, надо принять внутрь обычный йод", – объяснил Комаровский.
Сделать это, по его словам, нужно за полчаса до предполагаемого выброса радиации или в течение двух часов после инцидента. Подойдут таблетки калия йодида или пятипроцентный раствор йода. В первом случае взрослым рекомендована доза 250 миллиграммов, а детям – 125. Во втором – 40 капель раствора для взрослых и детей старше 14 лет, остальным – в два раза меньше. При этом детям младше 5 лет принимать йод внутрь нельзя, его нужно наносить на кожу.
Комаровский подчеркнул, что перечисленные средства достаточно принять один раз, чтобы защитить щитовидную железу от разрушения в случае радиации.
28 февраля в Минобороны РФ сообщили, что российские военные в ходе спецоперации на Украине полностью взяли под контроль территорию вокруг Запорожской АЭС. Утром 4 марта в здании учебно-тренировочного комплекса электростанции произошел пожар, который успешно ликвидировали.
В МАГАТЭ позже сообщили, что выброса радиации на ЗАЭС не зафиксировано, а системы безопасности реакторов в результате пожара не пострадали.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Власти Украины опровергли информацию о пожаре на Запорожской АЭС
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