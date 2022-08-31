Академик заявил, что повышение радиационного фона на юге Финляндии неопасно

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Зафиксированное на юге Финляндии повышение радиационного фона было кратковременным и крайне незначительным, всплеск фона мог произойти по природным причинам, заявил основатель и научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН академик Леонид Большов. Об этом сообщает ТАСС.

В среду, 31 августа, Центр радиационной безопасности Финляндии (STUK) выявил небольшое содержание радиоактивных изотопов в воздухе недалеко от города Котки на юго-востоке страны.

По словам Большова, 28 августа финские посты радиационного контроля Котка, Хамина и Пюхтяа зафиксировали кратковременное повышение уровня радиационного фона до 10%, или в среднем на 0,01 микрозиверта в час над средним уровнем.

"Данные изменения крайне незначительны и носят скорее статистический характер или могли быть вызваны естественными природными причинами. Никаких явных признаков техногенного источника данного явления нет", – пояснил ученый.

Ранее незначительное повышение уровня радиации наблюдалось на Чернобыльской АЭС на севере Украины. По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, всплеск не повлек угрозы для окружающей среды.