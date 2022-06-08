Эксперт Роспотребнадзора рассказала о последствиях употребления радиоактивной воды

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Вода с превышением содержания радионуклидов не станет причиной развития патологий, однако при постоянном употреблении может увеличить риски развития рака, заявила ведущий научный сотрудник лаборатории дозиметрии природных источников "Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены имени профессора П. В. Рамзаева" Роспотребнадзора Татьяна Кормановская.

"Это не такие уровни, от которых может развиться лучевая болезнь. Однако с годами может развиться онкологический процесс. Впрочем, прямых доказательств, что вот десять лет попил, у тебя точно будет рак печени, – нет", – приводит ее слова "Газета.ру".

При этом эксперт отметила, что поливать огород и стирать в воде с превышением содержания радионуклидов можно. Нормы по их содержанию, установленные государством, распространяются на питьевую воду.

Ранее диетолог Елена Соломатина сообщила, что утолять жажду лучше всего обычной столовой водой с умеренной степенью присутствия минералов.

Она также призвала не употреблять много сладких газированных напитков, поскольку они вызывают раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта и быстрое всасывание сахара.

