Эксперт назвал Россию важнейшим экспортером питьевой воды

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В структуру российского экспорта входит и питьевая вода, рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн.
По его словам, в стране имеются существенные запасы пригодной для питья воды, поэтому если появится необходимость, то их можно продать.
Он добавил, что из-за изменения климата запасы воды во всем мире сокращаются, а источников их пополнения нет. Речь идет о густонаселенных государствах, которые расположены в природных зонах, где преобладает засуха, пояснил Финкельштейн.
"Нехватка питьевых ресурсов угрожает Китаю, странам Средней Азии и даже Европе. Последняя потребляет очень много пресной воды, поэтому вопросы по обеспечению могут возникнуть и там", – приводит его слова агентство "Прайм".
Он добавил, что не менее важна борьба с загрязнением источников, однако серьезно этим занимаются, по словам эксперта, только в Европе и Соединенных Штатах. В остальных странах, добавил он, проблему удается частично решить с помощью очистки уже имеющейся воды.
Накануне стало известно, что Иран и Россия могут ввести бартерную торговлю, которая позволит Тегерану импортировать российскую сталь в обмен на экспорт автомобильных запчастей и газовых турбин. Сырье, поставляемое из РФ, Тегеран планирует использовать в горнодобывающем и металлургическом секторах.
Ранее американский аналитик Роберт Рапир заявил, что доходы России от экспорта нефти и газа в очередной раз рекордно выросли, несмотря на санкции Запада. Отмечается, что в апреле РФ получила от продажи нефти и газа 1,8 триллиона рублей. Месяцем ранее этот показатель составлял 1,2 триллиона. Аналитик подчеркнул, что санкции Запада только на руку России.
Эксперт рассказал, грозит ли миру голод
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