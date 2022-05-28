Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

04:35

Эксперт назвал Россию важнейшим экспортером питьевой воды

экономика

Фото: depositphotos/fizkes

В структуру российского экспорта входит и питьевая вода, рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн.

По его словам, в стране имеются существенные запасы пригодной для питья воды, поэтому если появится необходимость, то их можно продать.

Он добавил, что из-за изменения климата запасы воды во всем мире сокращаются, а источников их пополнения нет. Речь идет о густонаселенных государствах, которые расположены в природных зонах, где преобладает засуха, пояснил Финкельштейн.

"Нехватка питьевых ресурсов угрожает Китаю, странам Средней Азии и даже Европе. Последняя потребляет очень много пресной воды, поэтому вопросы по обеспечению могут возникнуть и там", – приводит его слова агентство "Прайм".

Он добавил, что не менее важна борьба с загрязнением источников, однако серьезно этим занимаются, по словам эксперта, только в Европе и Соединенных Штатах. В остальных странах, добавил он, проблему удается частично решить с помощью очистки уже имеющейся воды.

Накануне стало известно, что Иран и Россия могут ввести бартерную торговлю, которая позволит Тегерану импортировать российскую сталь в обмен на экспорт автомобильных запчастей и газовых турбин. Сырье, поставляемое из РФ, Тегеран планирует использовать в горнодобывающем и металлургическом секторах.

Ранее американский аналитик Роберт Рапир заявил, что доходы России от экспорта нефти и газа в очередной раз рекордно выросли, несмотря на санкции Запада. Отмечается, что в апреле РФ получила от продажи нефти и газа 1,8 триллиона рублей. Месяцем ранее этот показатель составлял 1,2 триллиона. Аналитик подчеркнул, что санкции Запада только на руку России.

Эксперт рассказал, грозит ли миру голод

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать