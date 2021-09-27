Около половины россиян готовы переехать в новые города Сибири

Фото: depositphotos/motortion

Около половины россиян выразили готовность при определенных условиях переехать в новые сибирские города, которые предложил построить министр обороны Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование банка "Открытие".

По данным опроса, переселиться в новые города без каких-либо условий готовы 7% респондентов в среднем по России и 16% сибиряков.

"Еще 41% готовы переехать туда при определенных условиях", – уточнили авторы исследования.

Среди условий, необходимых для переселения, 29% россиян назвали гарантированную работу и зарплату в 2–3 раза выше нынешней. При этом 12% опрошенных сочли необходимым получить подъемные свыше миллиона рублей, а 11% выступили за обязательные комфортные условия жизни и развитую городскую инфраструктуру.

Больше всего отказавшихся жить в новых сибирских городах проживают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 60%. Среди жителей Московского региона таких меньше – 51%. В свою очередь, в Сибири к переезду оказались не готовы 32% респондентов.

Основными причинами для отказа стали плохой климат и слишком холодная погода (44%), неудобное слишком далекое географическое положение (31%), а также категорическое нежелание людей менять свое нынешнее место жительства (28%). Кроме того, 20% отказались верить в более высокую заработную плату в новых городах.

40% россиян положительно отозвались об идее постройки новых городов в Сибири. По их мнению, это поможет стране решать демографическую проблему. 27% считают, что проект станет напрасной тратой гигантских средств бюджета. Еще 23% опрошенных не слышали об идее, а 10% отнеслись к ней безразлично.

Опрос проводился в период с 22 по 24 сентября. В нем приняли участие свыше 1 тысячи россиян в возрасте 18–65 лет из городов с населением более 100 тысяч человек.

С инициативой создать в Сибири несколько научно-промышленных центров министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил 5 августа во время встречи с представителями Сибирского отделения РАН. Глава Минобороны РФ выразил мнение, что каждый из этих городов должен специализироваться на одной определенной сфере деятельности.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данное предложение министра обороны очень важным, поскольку развитие страны требует появления новых центров и городов.