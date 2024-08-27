Небольшая облачность и до 30 градусов тепла ожидается в Москве 27 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Небольшая облачность без осадков ожидается в Москве во вторник, 27 августа. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 28 до 30 градусов, в Подмосковье – от 25 до 30 градусов.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до 15 градусов, по области – до 12 градусов.

Купальный сезон вернется в Москву к выходным, вода прогреется до 22 градусов. По словам синоптиков, вода прогревается, когда днем жарко и солнечно, а ночью температура составляет около 15 градусов.

В первую пятидневку сентября воздух в столице может прогреться до 30 градусов. Метеорологи отмечают, что подобные показатели для начала осени будут рекордными.

