На этапе регистрации находятся еще 3 вакцины от COVID-19 – Мурашко

Фото: ТАСС/Manu Fernandez/AP/Вячеслав Прокофьев

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что еще три вакцины от COVID-19 находятся на стадии регистрации, пишет ТАСС.

Министр также добавил, что в их числе как отечественные, так и зарубежные образцы. По словам Мурашко, их производство планируется в России.

Ранее во время общероссийской акции "Мы вместе" Мурашко заявил, что пандемия коронавируса еще не закончилась. При этом он отметил, что благодаря созданию вакцины Россия получила достойное оружие против COVID-19.

Первая в мире вакцина для профилактики коронавируса была зарегистрирована министерством здравоохранения РФ. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".